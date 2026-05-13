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«Милан» может подписать Влаховича из «Ювентуса», если Аллегри останется главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Милан» может сделать предложение 26-летнему сербу, если главным тренером команды останется Массимилиано Аллегри. В конце июня Влахович станет свободным агентом после завершения контракта с туринцами.

Форвард выступает за «Ювентус» с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.

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Душан Влахович
ФК Милан
ФК Ювентус
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