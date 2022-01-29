«Милан» может подписать Ренату Саншеша

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего португальца претендует «Милан». Игрок не намерен продлевать контракт с французским клубом, который истекает летом 2023 года. Агент футболиста Жорже Мендеш должен встретиться с советом директоров «Милана», чтобы договориться о контракте.

В текущем сезоне Саншеш провел 20 матчей за «Лилль», в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.