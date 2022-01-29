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Сегодня, 10:30

«Милан» может подписать Ренату Саншеша

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего португальца претендует «Милан». Игрок не намерен продлевать контракт с французским клубом, который истекает летом 2023 года. Агент футболиста Жорже Мендеш должен встретиться с советом директоров «Милана», чтобы договориться о контракте.

В текущем сезоне Саншеш провел 20 матчей за «Лилль», в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Ренату Саншеш
ФК Лилль
ФК Милан
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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