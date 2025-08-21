«Милан» может подписать Райана из «Васко да Гама»

«Милан» заинтересован в полузащитнике «Васко да Гама» Райана, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, пока итальянский клуб лишь следит за 19-летним бразильцем, однако может начать переговоры по трансферу в случае ухода из команды нигерийского нападающего Сэмюэла Чуквуэзе.

В сезоне-2025 Райан в 35 матчах во всех турнирах забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 31 декабря 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 14 миллионов евро.