«Милан» может подписать Манджукича в случае неудачи с переходом Ибрагимовича

«Милан» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем, сообщают итальянские СМИ.

По информации Corriere dello Sport, россонери могут подписать его. Такой вариант возможен, если им не удастся договориться по переходе со своим бывшим нападающим Златаном Ибрагимовичем.

33-летний хорват ни разу не сыграл в официальных матчах за «Ювентус» в нынешнем сезоне и даже не попадал в заявку. По сообщениям в СМИ, он тренируется отдельно от команды.

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