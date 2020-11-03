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«Милан» может перехватить у «Ливерпуля» Кабака

16:19
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«Милан» интересуется защитником «Шальке» Озаном Кабаком, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 23 миллиона евро. Сообщается, что с 20-летним турком уже ведет переговоры «Ливерпуль».

В сезоне-2020/21 Кабак провел за «Шальке» 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 29 миллионов евро.

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