«Милан» интересуется защитником «Челси» Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летним англичанином интересуется «Милан». При этом главной целью итальянского клуба считается защитник «Страсбура» Мохамед Симакан.

Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями.