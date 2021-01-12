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«Милан» интересуется защитником «Челси» Томори

04:54
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Защитник «Челси» Фикайо Томори может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летним англичанином интересуется «Милан». При этом главной целью итальянского клуба считается защитник «Страсбура» Мохамед Симакан.

Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями.

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