«Милан» интересуется двумя игроками киевского «Динамо» и защитником «Фейеноорда»

«Милан» проявляет интерес к двум игрокам киевского «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным MilanNews.it и Calciomercato.com, в офис клуба прибыли Стефано Антонелли и Фабио Паризи. Они представляют интересы двух игроков киевлян — защитника Виталия Миколенко и форварда Владислава Супряги. Миколенко также интересуются «Интер», «Рома» и «Наполи», Супрягу хочет подписать «Болонья».

Также указано, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания защитника «Фейеноорда» Маркосом Сенеси. Он является клиентом указанных выше агентов. Сенеси также входит в сферу интересов «Аталанты».