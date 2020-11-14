«Милан», «Интер», «Валенсия» и «Марсель» интересуются экс-защитником «Спартака»
Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям источника, 28-летним сербом интересуются «Милан», «Интер», «Валенсия» и «Марсель». Контракт игрока с неаполитанским клубом истекает летом 2021 года.
Максимович был арендован «Спартаком» во второй половине сезона-2017/18.
В текущем сезоне Максимович провел 4 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.