Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан», «Интер», «Валенсия» и «Марсель» интересуются экс-защитником «Спартака»

19:42
Теги:

Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, 28-летним сербом интересуются «Милан», «Интер», «Валенсия» и «Марсель». Контракт игрока с неаполитанским клубом истекает летом 2021 года.

Максимович был арендован «Спартаком» во второй половине сезона-2017/18.

В текущем сезоне Максимович провел 4 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир