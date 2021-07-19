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«Милан» и «Ювентус» интересуются 19-летним Кайю Жорже из «Сантоса»

02:50
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Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 19-летнего бразильца претендуют «Милан» и «Ювентус». Контракт игрока действует до декабря 2021 года, «Сантос» просит за него 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайю Жорже провел 8 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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