«Милан» и «Ювентус» интересуются 19-летним Кайю Жорже из «Сантоса»
02:50
Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 19-летнего бразильца претендуют «Милан» и «Ювентус». Контракт игрока действует до декабря 2021 года, «Сантос» просит за него 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Кайю Жорже провел 8 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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