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«Милан» хочет подписать полузащитника «Бернли» Хендрика

21:37
Джефф Хендрик. Фото lancs.live.
Джефф Хендрик. Фото lancs.live.
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Полузащитник «Бернли» и сборной Ирландии Джефф Хендрик входит в сферу интересов «Милана», сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с клубом истекает в июне. По его окончании, если стороны не договорятся о его продлении хотя бы до фактического окончания сезона, он сможет уйти как свободный агент.

28-летний ирландец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Бернли» и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за «Дерби Каунти».

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