«Милан» хочет подписать полузащитника «Бернли» Хендрика

Полузащитник «Бернли» и сборной Ирландии Джефф Хендрик входит в сферу интересов «Милана», сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с клубом истекает в июне. По его окончании, если стороны не договорятся о его продлении хотя бы до фактического окончания сезона, он сможет уйти как свободный агент.

28-летний ирландец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Бернли» и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за «Дерби Каунти».