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«Милан» хочет подписать Ольмо благодаря приходу Рангника

9 июля 2020, 18:38
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, миланский клуб вновь хочет попробовать подписать 22-летнего испанца, который зимой выбрал немецкий клуб вместо итальянского. Источник утверждает, что игрок готов летом перейти в другую команду. Приход бывшего тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника в «Милан» может помочь убедить игрока переехать в Италию.

В сезоне-2019/20 Ольмо провел 23 матча за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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