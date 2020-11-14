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«Милан» хочет обменять Кастильехо на Товена

04:54
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«Милан» заинтересован в подписании вингера «Марселя» Флориана Товена. По информации Pianeta Milan, итальянский клуб хотел был обменять Саму Кастильехо, потерявшего место в основном составе, на 27-летнего француза.

В нынешнем сезоне Товен провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

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