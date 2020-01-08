«Милан» хочет купить Кристенсена вместо Тодибо

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может перебраться в Италию. Как сообщает Gazzetta dello Sport, интерес к 23-летнему датчанину проявляет «Милан», который не сумел договориться с «Барселоной» о подписании Жана-Клера Тодибо. Переговоры с каталонцами велись несколько недель, однако прогресса в них не было достигнуто.

Теперь «Милан» сосредоточился на покупке Кристенсена, который в «Челси» в этом сезоне имеет не так много игровой практики. Он провел только восемь матчей в чемпионате Англии. Альтернативой Кристенсену является Симон Кьяер из «Севильи», который играет в нынешнем сезоне на правах аренды за «Аталанту».