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«Милан» хочет арендовать защитника «Марселя»

06:16
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Защитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в Италии. По информации Corriere dello Sport, «Милан» заинтересован в 21-летнем французе.

Миланский клуб рассчитывает арендовать Камара на один сезон с правом выкупа. Нынешний контракт игрока с провансальцами рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщаелось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Баварии».

В сезоне-2020/21 Камара сыграл 43 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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