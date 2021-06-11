«Милан» хочет арендовать защитника «Марселя»
06:16
Защитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в Италии. По информации Corriere dello Sport, «Милан» заинтересован в 21-летнем французе.
Миланский клуб рассчитывает арендовать Камара на один сезон с правом выкупа. Нынешний контракт игрока с провансальцами рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщаелось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Баварии».
В сезоне-2020/21 Камара сыграл 43 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
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