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«Милан» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед»

08:22
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в «Милане», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб хочет взять в годичную аренду 21-летнего португальца, и уже в воскренье, 4 октября, он прибудет в Милан для прохождения медосмотра.

В сезоне-2019/20 Далот провел за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10,8 миллиона фунтов

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