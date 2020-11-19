«Милан» хочет арендовать Миленковича у «Фиорентины» с возможностью выкупа

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб намерен арендовать 23-летнего серба за 10 миллионов евро с возможностью выкупа за 30 миллионов евро. Сообщается, что «Фиорентина» не хочет отпускать игрока на таких условиях и готова дождаться других предложений.

В текущем сезоне Миленкович провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.