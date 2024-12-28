«Милан» хочет арендовать форварда «ПСЖ» Коло-Муани

«Милан» заинтересован в аренде нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, парижане готовы отпустить 26-летнего француза, но хотят, чтобы арендатор полностью покрывал зарплату футболиста, что может стать проблемой для миланцев.

Также интерес к Коло-Муани проявляют «Бавария», «Ювентус» и несколько клубов АПЛ.

Коло-Муани выступает за «ПСЖ» с сентября прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.