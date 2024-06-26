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Сегодня, 11:55

«Милан» хочет арендовать Лукаку у «Челси»

Руслан Минаев
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

«Милан» заинтересован в аренде нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «россонери» контактировали с лондонским клубом и окружением 31-летнего бельгийца. Миланский клуб пытаются выяснить условия, на которых возможен трансфер.

В минувшем сезоне Лукаку на правах аренды выступал за «Рому», он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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