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23 июля 2025, 06:13

«Милан» готов заплатить 22 миллиона евро за Гела Дуэ

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник Гела Дуэ может перейти из «Страсбура» в «Милан». По информации журналиста Матте Моретто, итальянский клуб готов заплатить 22 миллиона евро за 22-летнего ивуарийца.

Гела является старшим братом нападающего «ПСЖ» Дезире Дуэ. Действующий контракт игрока с эльзасцами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионо евро.

В сезоне-2024/25 Дуэ сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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Футбол
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