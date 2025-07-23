«Милан» готов заплатить 22 миллиона евро за Гела Дуэ

Защитник Гела Дуэ может перейти из «Страсбура» в «Милан». По информации журналиста Матте Моретто, итальянский клуб готов заплатить 22 миллиона евро за 22-летнего ивуарийца.

Гела является старшим братом нападающего «ПСЖ» Дезире Дуэ. Действующий контракт игрока с эльзасцами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионо евро.

В сезоне-2024/25 Дуэ сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.