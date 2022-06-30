«Милан» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «ПСЖ»

«Милан» хочет заполучить защитника ПСЖ Абду Диалло. По информации Calciomercato, итальянский клуб готов заплатить 15 миллионов евро за 26-летнего сенегальца.

По информации источника, «россонери» согласовали контракт с защитником Свеном Ботманом, но «Ньюкасл» перебил предложение и заполучил игрока «Лилля».

В прошедшем сезоне Диалло сыграл в 16 матчах во всех турнирах за парижский клуб и сделал голевую передачу.

Напомним, в 2019 году «ПСЖ» заплатил дортмундской «Боруссии» 32 миллиона евро за Диалло.