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Сегодня, 05:52

«Милан» готов заплатить 15 миллионов евро за защитника «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» хочет заполучить защитника ПСЖ Абду Диалло. По информации Calciomercato, итальянский клуб готов заплатить 15 миллионов евро за 26-летнего сенегальца.

По информации источника, «россонери» согласовали контракт с защитником Свеном Ботманом, но «Ньюкасл» перебил предложение и заполучил игрока «Лилля».

В прошедшем сезоне Диалло сыграл в 16 матчах во всех турнирах за парижский клуб и сделал голевую передачу.

Напомним, в 2019 году «ПСЖ» заплатил дортмундской «Боруссии» 32 миллиона евро за Диалло.

ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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