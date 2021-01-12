«Милан» готов выкупить у «Реала» права на Диаса

«Милан» рассматривает вариант выкупа прав на нападающего «Реала» Браима Диаса, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, в скором времени стороны приступят к переговорам. Руководство «Милана» довольно выступлением 21-летнего футболиста. Если «Реал» не согласится продать игрока, в клубе готовы рассмотреть вариант аренды.

В миланском клубе форвард выступает с лета 2020 года. В текущем сезоне испанец провел 13 матчей в серии A, отметившись 1 голом и 2 ассистами.