«Милан» готов предложить 10 миллионов евро за Юри Альберто из «Интернасионала»
Форвард «Интернасионала» Юри Альберто может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Милан», который готов заплатить за игрока 10 млн евро. Сообщается, что миланцы видят в Альберто «нового Пату».
В 2021 году Альберто провел 49 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
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