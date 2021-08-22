«Милан» договорился с «Монако» об аренде Пеллегри

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри перейдет в «Милан» на правах аренды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на один сезон. «Милан» получит право выкупить контракт игрока. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр.

За аренду «Милан» заплатит миллион евро. У клуба будет опция выкупа контракта за шесть миллионов евро, которая при определенных показателях нападающего превратится в обязательство. Также контракт предусматривает бонус в размере до миллиона евро за определенные достижения.

Действующий контракт 20-летнего итальянца рассчитан до лета 2022 года. Игрок перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри перейдет в «Милан» на правах аренды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на один сезон. «Милан» получит право выкупить контракт игрока. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр.

Pietro Pellegri to AC Milan, done deal and here-we-go! Total agreement completed on loan with buy option, green light just arrived from AS Monaco board. ??? #ACMilan



Medical soon. € 1m loan fee. € 6m option to buy [could become obligation under certain conditions]. € 1m add on. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021

За аренду «Милан» заплатит миллион евро. У клуба будет опция выкупа контракта за шесть миллионов евро, которая при определенных показателях нападающего превратится в обязательство. Также контракт предусматривает бонус в размере до миллиона евро за определенные достижения.

Действующий контракт 20-летнего итальянца рассчитан до лета 2022 года. Игрок перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.