«Милан» договорился с «Монако» об аренде Пеллегри
Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри перейдет в «Милан» на правах аренды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, соглашение будет рассчитано на один сезон. «Милан» получит право выкупить контракт игрока. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр.
За аренду «Милан» заплатит миллион евро. У клуба будет опция выкупа контракта за шесть миллионов евро, которая при определенных показателях нападающего превратится в обязательство. Также контракт предусматривает бонус в размере до миллиона евро за определенные достижения.
Действующий контракт 20-летнего итальянца рассчитан до лета 2022 года. Игрок перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри перейдет в «Милан» на правах аренды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, соглашение будет рассчитано на один сезон. «Милан» получит право выкупить контракт игрока. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр.
Pietro Pellegri to AC Milan, done deal and here-we-go! Total agreement completed on loan with buy option, green light just arrived from AS Monaco board. ??? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021
Medical soon. € 1m loan fee. € 6m option to buy [could become obligation under certain conditions]. € 1m add on.
За аренду «Милан» заплатит миллион евро. У клуба будет опция выкупа контракта за шесть миллионов евро, которая при определенных показателях нападающего превратится в обязательство. Также контракт предусматривает бонус в размере до миллиона евро за определенные достижения.
Действующий контракт 20-летнего итальянца рассчитан до лета 2022 года. Игрок перешел в «Монако» из «Дженоа» в 2018 году. С тех пор он сыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю