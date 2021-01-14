«Милан» близок к покупке полузащитника «Торино»
13:05
26-летний французский полузащитник «Торино» Суахиле Мейте согласовал условия контракта с «Миланом».
Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports сообщает, что «Милан» входит в решающую стадию переговоров в сделке по покупке Мейте.
Француз сыграл в 22 матчах за «Торино» в сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице серии А, набрав всего 12 очков в 17 матчах. «Милан» — лидер чемпионата и идет на первой строчке.
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