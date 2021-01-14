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«Милан» близок к покупке полузащитника «Торино»

13:05
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26-летний французский полузащитник «Торино» Суахиле Мейте согласовал условия контракта с «Миланом».

Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports сообщает, что «Милан» входит в решающую стадию переговоров в сделке по покупке Мейте.

Француз сыграл в 22 матчах за «Торино» в сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице серии А, набрав всего 12 очков в 17 матчах. «Милан» — лидер чемпионата и идет на первой строчке.

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