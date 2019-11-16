«Милан», «Арсенал» и «МЮ» претендуют на защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить команду в январе. Как сообщает Tuttosport, интерес к 21-летнему игроку сборной Турции проявляют «Арсенал», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Демирал не имеет достаточной игровой практики в «Ювентусе», в который перешел из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. «Арсенал» готов предложить 40 миллионов евро за Демирала, а «Милан» хочет взять игрока в аренду.