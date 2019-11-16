Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан», «Арсенал» и «МЮ» претендуют на защитника «Ювентуса»

14:19
Теги:

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить команду в январе. Как сообщает Tuttosport, интерес к 21-летнему игроку сборной Турции проявляют «Арсенал», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Демирал не имеет достаточной игровой практики в «Ювентусе», в который перешел из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. «Арсенал» готов предложить 40 миллионов евро за Демирала, а «Милан» хочет взять игрока в аренду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир