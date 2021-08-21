«Милан» арендовал Флоренци у «Ромы»
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци продолжит карьеру в «Милане», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 30-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2021/22. Игрок будет выступать под 25-м номером.
В прошлом сезоне 30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых отметился 2 голами и отдал 1 результативную передачу.
В составе сборной Италии Флоренци стал чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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