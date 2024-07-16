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Микаутадзе перейдет в «Лион», переговоры с «Монако» сорвались

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Жорж Микаутадзе.
Фото Reuters

«Лион» перехватил нападающего «Метца» Жоржа Микаутадзе у «Монако», сообщает L'Equipe.

Переговоры монегасков с 23-летним грузином сорвались, несмотря на то, что стороны уже согласовали все детали и футболисту оставалось лишь пройти медицинское обследование.

«Лиону» удалось убедить Микаутадзе перейти в эту команду. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, форвард подпишет контракт на 5 лет. Ожидается, что сделка будет завершена во вторник, 16 июля.

В сезоне-2023/24 Микаутадзе забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за «Метц» во всех турнирах. Также форвард стал одним из шести лучших бомбардиров Евро-2024: у него 3 гола за сборную Грузии в 4 играх турнира.

Жорж Микаутадзе
Футбол
ФК Лион
ФК Метц
ФК Монако
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