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Сегодня, 06:23

Ашветия: «Хвича способен заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«У того же «Наполи» сезон не получился, один игрок не может команду тащить. В этом году команда развалилась, и Хвича играл нестабильно. Если Луис Энрике действительно хочет Кварацхелию, значит, верит в него. Испанские тренеры любят таких техничных игроков, как Кварацхелия. И все же я думаю, что Хвича способен заменить Мбаппе. Не сыграет как Мбаппе, но определенная замена будет», — цитирует Metaratings.ru Ашветию.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Источник: https://metaratings.ru/news/ashvetiya-khvicha-sposoben-zamenit-mbappe-v-pszh-374064/
Килиан Мбаппе
Михаил Ашветия
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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