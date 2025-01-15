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Ашветия: «Больше всего Хвиче подходит ла лига. Там ему будет лучше, чем во Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Если Хвичу продадут за 75-80 миллионов, это будет неплохо для «Наполи». Но скоро все встанет на свои места. Ясно одно — в «Наполи» Хвича точно не останется. Писали, что его могут приобрести «Челси» и «Ливерпуль», но в итоге он перейдет в «ПСЖ».

Конечно, больше всего Хвиче подходит ла лига. Там ему будет лучше, чем в лиге 1. Тем более, сам он фанат «Реала». Но не всегда все случается так, как этого хочет футболист. Но сейчас ему важнее поменять обстановку, поэтому он и принимает предложение «ПСЖ», а не ждет интереса из Испании», — цитирует Metaratings.ru Ашветию.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» достиг договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро

Источник: Metaratings.ru
Михаил Ашветия
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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