Ашветия: «Больше всего Хвиче подходит ла лига. Там ему будет лучше, чем во Франции»

Экс-нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Если Хвичу продадут за 75-80 миллионов, это будет неплохо для «Наполи». Но скоро все встанет на свои места. Ясно одно — в «Наполи» Хвича точно не останется. Писали, что его могут приобрести «Челси» и «Ливерпуль», но в итоге он перейдет в «ПСЖ».

Конечно, больше всего Хвиче подходит ла лига. Там ему будет лучше, чем в лиге 1. Тем более, сам он фанат «Реала». Но не всегда все случается так, как этого хочет футболист. Но сейчас ему важнее поменять обстановку, поэтому он и принимает предложение «ПСЖ», а не ждет интереса из Испании», — цитирует Metaratings.ru Ашветию.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» достиг договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро