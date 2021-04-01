Мэйтланд-Найлс входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Лестера»
20:54
Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс, арендованный «Вест Бромвичем», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии, сообщает The Telegraph.
По информации СМИ, Мэйтланд-Найлс готов летом перейти в новый клуб, так как не хочет ждать момента, когда его начнут чаще ставить в стартовый состав и не верит в заинтересованность клуба его услугами.
Интерес к защитнику проявили «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Саутгемптон».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний англичанин провел в АПЛ 11 игр за «Арсенал» и 7 за «Вест Бромвич».
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/01/exclusive-ainsley-maitland-niles-planning-leave-arsenal-summer/
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