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Сегодня, 16:15

«Метц» выкупил у «Аякса» форварда сборной Грузии Микаутадзе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аякса» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе перешел в «Метц», сообщается на официальном сайте нидерландского клуба.

Сумма сделки составила 13 миллионов евро.

23-летний форвард выступал за «Метц» до лета прошлого года, после чего перешел в «Аякс». Спустя полгода французский клуб арендовал Микаутадзе с правом выкупа.

В минувшем сезоне Микаутадзе провел 22 матча за «Метц», забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. В активе Микаутадзе 3 гола в 4 матчах на Евро-2024 в составе сборной Грузии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Жорж Микаутадзе
Футбол
ФК Аякс
ФК Метц
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