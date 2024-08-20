Metaratings: «Зенит» предлагал трансфер Литвинову, игрок «Спартака» отказался

Полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову предлагал трансфер «Зенит», но игрок отказался от переговоров, сообщает Metaratings.

По информации источника, футболист не собирается уходить в другую команду РПЛ и готов рассматривать предложения только из Европы.

Ранее источник сообщал, что «Зенит» ищет кандидатов на усиление позиции центрального полузащитника, в приоритете у клуба игроки с российским гражданством.

23-летний Литвинов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он сыграл за команду в 5 матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.