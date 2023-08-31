Metaratings: Глушаков близок к переходу в «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров. 36-летний футболист ждал предложений от клубов в РПЛ, но в итоге не получил их.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил один гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.