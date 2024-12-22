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Сегодня, 16:07

Metaratings: Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 миллионов евро

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«Динамо» активизировало переговоры по переходу полузащитника «Ростова» Данила Глебова, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы пытаются согласовать итоговую сумму трансфера, которая может составить около 9-10 миллионов евро. Переход может произойти после возможного ухода хавбека Луиса Чавеса из московской команды.

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В этом сезоне 25-летний Глебов сыграл 23 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 миллионо евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: metaratings.ru
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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