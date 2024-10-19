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Сегодня, 18:20

Metaratings: агент предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева с доплатой

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Антон Зиньковский.
Фото ФК «Спартак»

Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять полузащитника Антона Зиньковского на игрока «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны красно-белых. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Утверждается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против такой сделки.

Зиньковский выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 11 матчей и 3 голевые передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

На счету Пиняева 14 матчей, пять забитых мячей и три голевые передачи заПиняев является игроком железнодорожников с 2023 года. В этом сезоне 19-летний россиянин сыграл 14 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевые. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

Сергей Пиняев. «В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите». Интервью Пиняева

Источник: Metaratings
Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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