Месут Езил может перейти в "Фенербахче", "вероятность - 50-51 процент"

"Фенербахче" рассматривает вариант покупки полузащитника "Арсенала" Месута Езила, утверждает Sabah. Одним из препятствий остается зарплата футболиста, поскольку общий зарплатный бюджет стамбульцев в новом сезоне решено сократить.

По словам журналиста Фатиха Догана, на данный момент вероятность транесфера Езила оценивается в 50-51 процент.

Главная же проблема трансфера Езила - это расследование УЕФА по поводу нарушения "Фенербахче" финансового fair play.

Езил - этнический турок, но родился и прожил большую часть жизни в Германии. С 2010 по 2013 год он выступал в "Реале", а цвета "Арсенала" защищает с сезона-2013/14. В сезоне-2018/19 на его счету 35 матчей и 6 голов во всех турнирах.