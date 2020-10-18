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Месси зимой может стать игроком «Манчестер Сити»

10:00
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в зимнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.

Каталлонцы получат за 33-летнего форварда компенсацию в размере 15 миллионов фунтов. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 4 матча, в которых забил один мяч и отдал две передачи.

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