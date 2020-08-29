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Месси сообщил «Барселоне», что отказывается проходить медосмотр перед началом сезона

21:38
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказывается проходить медосмотр перед началом тренировочных сборов, сообщает испанский журналист Жерар Ромеро. По данным источника, 33-летней Месси уже сообщил руководству клубу о своем решении.

Как сообщают СМИ, главным претендентом на Месси является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего переехать в Манчестер.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».

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