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Месси склоняется к уходу из «Барселоны»

21:54
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду, сообщает RAC 1.

По данным источника, в разговоре с новым главным тренером команды Роналдом Куманом аргентинец сказал, что не видит четко свое будущее в «Барселоне». Также он добавил, что склоняется к уходу, но понимает, что это будет трудно из-за условий его контракта.

В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 44 матча на клубном уровне, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач. Ранее сообщалось, что он может покинуть команду.

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