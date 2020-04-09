Месси опроверг информацию о возможности перехода в «Интер»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в stories своего Instagram опроверг новость о том, что он может перейти в «Интер».

Аргентинец опубликовал скриншот сообщения аргентинского сайт TNT и написал «fake news».

— Это ложные новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это неправда. К счастью, никто им не верит.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в следующем году, но он может покинуть команду в конце сезона, если того захочет. 32-летний аргентинец всю карьеру выступает за каталонцев. В текущем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач в 31 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 112 миллионов евро.