Месси объявит об уходе из «Барселоны» в соцсетях в ближайшие дни

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси окончательно решил покинуть родной клуб. Как сообщает журналист Микель Бласкес в Twitter, форвард объявит об уходе из «Барсы» в соцсетях в ближайшие дни.

Месси защищал цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. На днях стало известно, что он направил факс руководству клуба о намерении разорвать контракт.

Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити». Также за игрока хотят побороться «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».