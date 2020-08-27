Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Месси объявит об уходе из «Барселоны» в соцсетях в ближайшие дни

27 августа 2020, 23:55
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси окончательно решил покинуть родной клуб. Как сообщает журналист Микель Бласкес в Twitter, форвард объявит об уходе из «Барсы» в соцсетях в ближайшие дни.

Месси защищал цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. На днях стало известно, что он направил факс руководству клуба о намерении разорвать контракт.

Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити». Также за игрока хотят побороться «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир