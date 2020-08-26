Месси может провести в «Ман Сити» три года и уехать в MLS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может уехать в «Манчестер Сити» на три сезона. Как сообщает ESPN, английский клуб планирует, что аргентинец отыграет у них до 36 лет, после чего переедет завершать карьеру в дочерний клуб франшизы — «Нью-Йорк Сити», выступающий в MLS,

Как стало ранее известно, Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении покинуть клуб. Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола.

Ранее в «Нью-Йорк Сити» выступали такие известные футболисты, как Давид Вилья, Фрэнк Лэмпард и Андреа Пирло.