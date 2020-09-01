Месси может подписать трехлетний контракт с «Ман Сити», после чего уедет в МЛС

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Daily Record.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец подпишет с «горожанами» контракт на три года, после чего отыграет еще два сезона за другой клуб, принадлежащий City Football Group, — «Нью-Йорк Сити» из МЛС.

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.