Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в зимнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб из-за финансовых проблем начал переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Если это случится, то местные законы разрешат игрокам разрывать соглашения в одностороннем порядке. Не исключено, что такой опцией воспользуется и 33-летний аргентинец.

В августе 2020-го Месси изъявил желание покинуть «Барселону». Форвард отправил бюрофакс о намерении расторгнуть контракт с клубом перед последним сезоном его действия. Капитан сине-гранатовых пропустил первую тренировку команды, но потом принял решение остаться в клубе из-за позиции руководства: то отказалось отпускать его без выплаты компенсации в 700 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 форвард провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. В текущем — 3 игры и один забитый мяч. Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Месси в 112 миллионов евро.