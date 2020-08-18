Известный в прошлом журналист Sky Sports и BBC Грэм Хантер поделился своим мнением о будущем форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По словам эксперта, 33-летний аргентинец не мотивирован суммой контракта с каталонцами, а хочет найти клуб, с которым сможет в очередной раз выиграть Лигу чемпионов. Хантер в интервью Daily Mirror отметил, что в соглашении Месси с сине-гранатовыми отсутствует пункт о сумме отступных, что может позволить нападающему покинуть «Барселону» бесплатно.

При этом обозреватель уточнил, что капитан каталонцев ждет развития событий относительно совета директоров, на котором решится вектор развития клуба.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 112 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из каталонской команды после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до конца июня 2021 года.

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