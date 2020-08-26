Месси готов еще раз подать запрос о расторжении контракта с «Барселоной»

Если «Барселона» не согласится расторгнуть контракт с Лионелем Месси, аргентинский форвард подаст повторный запрос о прекращении действия соглашения. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сообщается, что футболист твердо намерен уйти из клуба. Ранее появилась информация, что он хотел бы перейти в «Манчестер Сити». В «Барсе» ранее заявили, что не могут расторгнуть контракт, так как срок действия опции, позволяющей игроку уйти на правах свободного агента, истек. Сумма отступных в контракте футболиста — 700 миллионов евро.

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.