Знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» и сборной Англии, телеэксперт Пол Мерсон считает, что тратить большие деньги на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси сейчас очень рискованно. Ранее форвард сообщил руководству клуба о намерении расторгнуть контракт. Основным претендентом на него считается «Манчестер Сити», готовый заплатить Месси 500 миллионов евро за 5 лет (три в Англии и два — в клубе MLS «Нью-Йорк Сити»). Месси рассчитывает уйти из «Барсы» бесплатно, каталонцы настаивают на отступных в 700 миллионов.

— Лионель Месси больше не лучший игрок мира. Сейчас большой риск подписывать его за такие большие деньги. Его лучшие дни уже ушли, — цитирует The Sun Мерсона.