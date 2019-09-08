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Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты

10:56
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс уйдет из команды в конце сезона, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Repubblica, контракт бельгийца истекает в конце сезона, и переговоры о его продлении не ведутся. Среди возможных вариантов называются «Андерлехт», чемпионат Китая или MLS. Ранее интерес к нему проявлял китайский «Далянь Ифан».

32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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