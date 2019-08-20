Мерих Демирал: «Для меня огромная честь стать первым турком в истории «Ювентуса»

Турецкий новичок «Ювентуса» защитник Мерих Демирал ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Ранее он выступал за «Сассуоло».

— Я очень рад быть здесь. Знаю, насколько значимым клубом является «Ювентус», и для меня это большая честь, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Надеюсь как можно скорее адаптироваться к новой обстановке. Для меня большая честь быть первым турецким игроком в истории «Ювентуса». Я постараюсь быть примером для остальных. Впечатлен условиями для тренировок. Надеюсь задержаться в «Ювентусе» как можно дольше. Прошлый сезон в «Сассуоло» позволил мне набрать опыта выступлений в Италии. Это лучшая страна для защитников, и я надеюсь прогрессировать в техническом и тактическом плане. Маурицио Сарри внимательно следит за игрой обороны, и это позволяет мне тренироваться наилучшим образом и работать над своими слабостями.

«Ювентус» приобрел Демирала за 18 миллионов евро в июле 2019-го у «Сассуоло».

Первую половину сезона-2018/19 защитник провел на правах аренды в «Аланьяспоре», где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в «Сассуоло» и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.

Портал transfermarkt.de оценивает Демирала в 15 миллионов евро.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр