Менхенгладбахская "Боруссия" может приобрести Эдегора

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает express.de, интерес к нему проявляет "Боруссия" из Менхенгладбаха. Клуб уже обращался в "Реал" по поводу возможного подписания Эдегора три года назад, перед началом сезона-2016/17.

"Реал" владеет правами на Эдегора, минувший сезон он провел в составе "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий. На его счету 39 матчей и 11 голов в чемпионате и Кубке Голландии.

Помимо "Боруссии", в числе претендентов на Эдегора ранее назывались "Аякс" и "Байер".